Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle, normaliza operaciones tras emergencia

El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, Valle del Cauca, retomó sus operaciones con normalidad, tras un aterrizaje de emergencia registrado en la tarde de este lunes, cuando un avión llegó desde la ciudad de Popayán, tras sufrir un inconveniente en una de sus turbinas.

Según información suministrada por la Aeronáutica Civil, el percance se registró en la aeronave HK 4982 de Avianca, la cual salió del aeropuerto Guillermo León Valencia, la cual tuvo que desviarse al Bonilla Aragón luego de impactar con un ave, situación que obligó el aterrizaje de emergencia.

A través de las redes sociales, los pasajeros evidenciaron la situación, donde se veía cómo la turbina se incendiaba, por las ventanas del avión, también quedó grabado el aterrizaje por la comunidad vecina al aeropuerto de Palmira.

Una vez superada la situación, se confirmó que no hubo afectaciones a los pasajeros ni a la tripulación, que tuvieron que hacer una escala para retomar sus itinerarios. Después de confirmar que no se corría ningún riesgo, las operaciones en el aerpuerto Bonilla Aragón retomaron su normalidad.