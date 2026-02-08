Ofrecen 25 millones de recompensa para encontrar a jóvenes desaparecidas en Cartago, Valle

Cinco días de incertidumbre total completan las familias de María Camila Salazar Cano y Paola Giraldo Castaño en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, tras su desaparición el pasado 3 de febrero, cuando salieron juntas hacia una clínica del municipio, donde iban a encontrarse con un familiar, y desde entonces se perdió su rastro.

Hoy todos los esfuerzos de las autoridades en el norte del departamento están enfocados en encontrar sanas y salvas a las jóvenes.

Por esta razón, se han ofrecido 25 millones de pesos como recompensa por información que permita ubicarlas en el menor tiempo posible.

Las jóvenes, de 24 y 26 años, se movilizaban en una motocicleta el día de su desaparición, la cual fue encontrada horas después abandonada en una calle del municipio de Cartago junto a uno de los cascos de las mujeres, cubierta con plásticos negros.



Hay que tener en cuenta que en este municipio del Valle del Cauca en los últimos años se han registrado desapariciones de jóvenes, la mayoría de ellos menores de edad. Situación que agiliza aún más la búsqueda de estas mujeres.