Fiduprevisora y Fomag refuerzan compromisos con el magisterio del Eje Cafetero tras protestas

La Fiduprevisora, administradora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), ratificó su compromiso con los maestros del Eje Cafetero en materia de salud, luego de un encuentro sostenido con representantes de los gremios de Risaralda, Quindío y Caldas, y con la participación de dos voceros de Fecode.

El espacio, que se extendió por seis horas, concluyó con acuerdos orientados a fortalecer la calidad del servicio. Entre las medidas, se destacan visitas territoriales a los tres departamentos, con el propósito de verificar de primera mano la atención brindada a los docentes y sus familias.

“Este ejercicio permitirá identificar falencias, corregir particularidades y robustecer la calidad del servicio en la región”, señaló Andrés Escarria, gerente de Servicios de Salud de la Fiduprevisora.

En la mesa de trabajo se priorizaron temas clave como la correcta aplicación del tarifario para el pago de servicios, el cumplimiento en la entrega de medicamentos y la oportunidad en la atención de medicina especializada.

Los representantes del magisterio expresaron su expectativa frente al cumplimiento de los compromisos, mientras la Fiduprevisora destacó que el diálogo abierto y transparente busca consolidar un modelo de salud más eficiente, cercano y ajustado a las necesidades de los maestros y sus familias.