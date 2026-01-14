En vivo
Salud / En Risaralda, 15 hospitales suspenden servicios a usuarios de la Nueva EPS y otras dos aseguradoras

En Risaralda, 15 hospitales suspenden servicios a usuarios de la Nueva EPS y otras dos aseguradoras

Según informaron los gerentes hospitalarios, la deuda acumulada de estas EPS con la red pública del departamento supera los 116 mil millones de pesos.

