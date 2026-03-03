"Hace falta en este momento en la política": Juan Carlos Pinzón a Vargas Lleras

Juan Carlos Pinzón, quien es precandidato a la Presidencia por la Gran Consulta por Colombia, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que le envía un saludo a Germán Vargas Lleras, asegurando que hace falta en la política colombiana.

“Está haciendo falta en este momento en la política colombiana. Su liderazgo, su carácter, su conocimiento de Colombia, su profundidad en lo que tiene que ver con los asuntos del Estado y sus posiciones férreas y contundentes hacen falta en este momento”, le dijo Pinzón a Vargas Lleras.

Video de Pinzón sobre Vargas Lleras:

Es importante recordar que Germán Vargas Lleras hasta el momento no se ha pronunciado sobre el candidato que apoyará para las elecciones presidenciales.



Además, en un momento se contempló la posibilidad de que Vargas Lleras estuviera en la lista al Senado de su partido, Cambio Radical, algo que finalmente no sucedió.

Por otro lado, Juan Carlos Pinzón fue fórmula a la Vicepresidencia de Germán Vargas Lleras en 2018.