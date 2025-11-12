En vivo
Elecciones Colombia  / ¿Presidencia o Congreso? Cambio Radical evalúa el camino de Germán Vargas Lleras para 2026

¿Presidencia o Congreso? Cambio Radical evalúa el camino de Germán Vargas Lleras para 2026

De momento no se descarta ninguna de las dos posibilidades aunque el jefe natural de ese partido podría remolcar su lista al Senado en camino a derrotar al petrismo en las próximas elecciones.

