¿Presidencia o Congreso? Cambio Radical evalúa el camino de Germán Vargas Lleras para 2026

Al término de la reunión de la bancada de Cambio Radical, este 11 de noviembre, quedó claro que el partido sí tendrá candidato presidencial aunque tal vez no sea Germán Vargas Lleras.

Esa reunión, en la que participaron Fuad Char, el Director Nacional, Germán Córdoba Ordóñez, y los congresistas del partido, se hizo con el propósito de definir los lineamientos para la conformación de las listas al Senado y la Cámara de Representantes para el próximo periodo.

En tal sentido, el exvicepresidente podría decidir en los próximos días su aspiración al Senado de la República para jalar la lista de su partido a la cámara alta del Congreso y desistir de su aspiración a la Presidencia.

Así se desprende de un comunicado compartido por esa colectividad en el que se advierte que está abierta la opción de que Vargas Lleras "participe en la contienda legislativa, en caso de no aspirar a la Presidencia”.



“Se acordó que, en los próximos días, se dará a conocer la decisión de Germán Vargas Lleras sobre su candidatura. La consigna es clara: presentar al país la mejor propuesta de liderazgo para el 2026”, señaló el partido.

En un mensaje en su cuenta de X, Vargas Lleras hizo énfasis en que desde Cambio Radical “nos preparamos para enfrentar al petrismo en 2026 y recuperar unidos el rumbo de Colombia”.

Publicidad

Vargas Lleras cuenta con el apoyo de todos los congresistas de su bancada quienes consideran que su jefe natural está en plenas condiciones para asumir con plenitud la contienda electoral del año entrante “resaltando su buen estado de salud, su liderazgo, energía, carácter y claridad frente a los retos electorales del 2026”.