Más de 60 municipios de Antioquia no cuentan con la totalidad de testigos electorales 

A tres días para el cierre de inscripciones, 64 municipios de Antioquia no cuentan con la totalidad de testigos electorales para los comicios del próximo domingo. El Consejo Nacional Electoral recordó que se trata de un trámite ágil y digital

A pocas horas del cierre del plazo en la Plataforma Única, el Consejo Nacional Electoral lanzó una advertencia a las organizaciones políticas en Antioquia para completar la postulación de testigos electorales de cara a las elecciones del próximo domingo 8 de marzo.

Según el más reciente cruce de información entregado por la entidad, 64 municipios del departamento aún no cuentan con la totalidad de testigos para cubrir todas las mesas, una situación que, de acuerdo a la entidad, representa riesgos para la vigilancia del proceso.

Aunque Antioquia figura entre las regiones con mayor número de inscritos en el país, el CNE advirtió que partidos, movimientos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos deben acelerar el proceso para garantizar la transparencia del certamen electoral. José Antonio Parra es el director de Inspección y Vigilancia de este organismo.



“Sigan postulando a sus testigos electorales. Son ustedes los que van a ejercer inspección, vigilancia y control al proceso electoral a través de la herramienta dispuesta para tal fin”, aseguró el señor Parra.

La falta de testigos está en casi todas las subregiones del departamento e incluso en municipios de gran peso electoral como Medellín, Envigado, Itagüí, Apartadó, Turbo, Caucasia, Puerto Berrío, Santa Rosa de Osos, Rionegro, entre otros.

En el panorama nacional, el avance en la cobertura de mesas alcanza el 97,7 %, y departamentos como Guaviare, Caquetá y San Andrés ya lograron el 100 %. La meta del CNE es que Antioquia complete su cobertura antes del 5 de marzo, fecha límite para las postulaciones.