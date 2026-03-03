Crean billonario fondo para megaproyectos en Antioquia, luego de litigio entre EPM y la Gobernación

Luego del litigio, los Gobiernos de Medellín y Antioquia junto a EPM definieron que las ganancias de Hidroituango, serían unos 10 billones de pesos, estarán destinadas a la reactivación del Ferrocarril de Antioquia y un plan maestro de acueducto y alcantarillado para todo el departamento.

Aún con la mitad de turbinas por entrar en funcionamiento, Hidroituango ya empezó a generar las primeras ganancias para sus socios, quienes al tiempo anunciaron las inversiones públicas que estarán apalancadas con estos recursos.

Los dos principales proyectos que tienen como objetivo las administraciones de Antioquia y Medellín, como socios mayoritarios de la central, tienen que ver con la reactivación del Ferrocarril de Antioquia y la construcción de un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para los 125 municipios del departamento.

Se trata de dos ambiciosas tareas que requerirán en el mediano y largo plazo la inyección de hasta 10 billones de pesos, como lo indicó el gobernador Andrés Julián Rendón.



“Gracias a Hidroituango se van a poder apalancar inversiones entre 8 y 10 billones de pesos en los próximos años. ¿De qué depende que sean 10 y no ocho? De tener alcalde un gobierno que mire con amor, con benevolencia Antioquia y no con el odio que infortunadamente hemos sufrido en los últimos años”, destacó el mandatario regional.

Por su parte, Alejandro Arbeláez, gerente de la Sociedad Hidroituango, destacó la llegada de los primero dividendos por casi medio billón de pesos como el resultado de conciliaciones judiciales logradas en los últimos meses entre los mismos socios de la hidroeléctrica en medio de demandas cruzadas que sostenían por supuestos incumplimientos en la construcción de la misma.

“Nos sentamos, negociamos y llevamos un acuerdo sobre todo que tiene un enfoque y gana gana, comenzando por todo el pueblo antioqueño. Hoy la sociedad de Hidroituango es una sociedad rentable por primera vez en su historia y esos cuantiosos recursos que comienza a recibir y que ya el año pasado fueron del orden de los 443.000 millones de pesos directamente a financiar obras para todo Antofagasta", dijo

Según estimaciones de inversores y EPM como constructor y operador de la obra, cuando las ocho turbinas de Hidroituango estén en pleno funcionamiento, la central podría generar entre 1.5 y 1.7 billones de pesos por año en ingresos netos comerciales, también dependiendo de condiciones del mercado energético

En cuanto a una de las principales inversiones como el Ferrocarril, ya su reactivación inició con la aprobación de recursos por parte de la Gobernación de Antioquia para su primera etapa que comprende 29.8 kilómetros de vía y seis estaciones entre Bello y Barbosa que se integrarán con el Metro de Medellín. El inicio de obras está planteado para 2028 y su operación estimada hacia 2032 o 2033.