Bogotá tendrá un nuevo megaconcierto gratuito para personas mayores

Bogotá está cada vez más cerca de sumar un nuevo evento a su calendario cultural, y no será uno cualquiera. El Concejo aprobó en primer debate el proyecto que crea “Años Dorados al Parque”, un megaconcierto gratuito pensado especialmente para las personas mayores, con las baladas y los boleros como protagonistas.

La iniciativa busca rendir homenaje a esas canciones que marcaron historias de amor, despedidas y reencuentros en las décadas de los 60, 70 y 80. No se trata solo de música: es una apuesta por la memoria colectiva de la ciudad.



“Años Dorados al Parque”: baladas y boleros con sello capitalino

El autor del proyecto, el concejal Rubén Torrado, explicó que la idea es consolidar un gran evento cultural en espacios cerrados, cómodos y accesibles, donde las personas mayores puedan disfrutar con seguridad, aunque estará abierto a toda la ciudadanía.

Más que un concierto tradicional, “Años Dorados al Parque” pretende ser un escenario de reconocimiento. La propuesta contempla que los adultos mayores no sean únicamente público, sino también protagonistas como intérpretes, compositores y presentadores. La meta es promover el envejecimiento activo y el encuentro entre generaciones.

La organización del evento estaría articulada con el sector Cultura, Recreación y Deporte y con el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, sumándose a la plataforma de los tradicionales Festivales al Parque, que cada año convocan a miles de asistentes en la capital.



Concejal Rubén Torrado, sobre concierto para adultos mayores Suministrado

Un espacio de memoria, emprendimiento y encuentro intergeneracional

El proyecto también plantea que el megaconcierto incluya zonas de arte y emprendimiento lideradas por personas mayores. La intención es que la música se convierta en motor de desarrollo cultural y económico, visibilizando iniciativas con trayectoria y experiencia.

Entre los ejes que marcarán el evento se destacan:



Homenaje a la memoria musical de varias generaciones.

Participación activa de personas mayores como artistas y gestores.

Espacios para emprendimientos culturales liderados por adultos mayores.

La financiación saldría de recursos ya contemplados en el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura”, que fortalece el programa Festivales al Parque y promueve alianzas para garantizar su sostenibilidad.

Si el proyecto supera el siguiente debate en plenaria, la ciudad podría tener pronto una nueva tradición cultural. Un escenario donde las letras que hablan de amor y nostalgia vuelvan a escucharse en coro, esta vez con miles de voces celebrando que la música no tiene edad y que la memoria también se canta.