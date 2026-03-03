¿Cárcel a los 14 años? Candidatos de Gran Consulta se la jugaron en estas preguntas

El debate de la Gran Consulta por Colombia definió las líneas rojas de los precandidatos presidenciales frente a temas críticos de seguridad y justicia. En una dinámica de respuestas rápidas, la mayoría de los aspirantes se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, una medida que busca frenar la participación de menores en delitos urbanos.

Aníbal Gaviria, David Luna, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Vicky Dávila y Mauricio Cárdenas votaron afirmativamente ante la propuesta de endurecer las penas para adolescentes. En contraste, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo rechazaron la iniciativa, marcando una distancia frente a la tendencia punitiva del bloque.



Posturas sobre seguridad y porte de armas

Sobre el porte de armas para civiles, a diferencia de la justicia juvenil, no hubo consenso. Vicky Dávila y Juan Daniel Oviedo se opusieron tajantemente, argumentando que no se debe "inundar a Colombia de armas". Dávila matizó su postura señalando que el enfoque debe ser arrebatarle el armamento a los violentos y no armar a la población civil.

En materia energética, el fracking recibió un respaldo casi unánime. Con excepción de Oviedo, los candidatos apoyaron el regreso de esta técnica de extracción, incluso sin pilotos previos. Por otro lado, hubo unanimidad total en el rechazo a la reelección presidencial y al aumento del IVA, propuestas que todos los sectores consideraron inviables para el contexto actual del país.

Pese a las diferencias en temas de defensa y justicia, los integrantes de la consulta ratificaron su compromiso de apoyar a quien resulte ganador el próximo domingo.



Respecto a las fórmulas vicepresidenciales, figuras como David Luna, Enrique Peñalosa y Vicky Dávila sugirieron que sus acompañantes de gobierno podrían salir del mismo grupo de la consulta. En contraste, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se mostraron cautos, indicando que aún no hay decisiones definitivas sobre sus coequiperos.