Más de 1.000 chaquetas con logos de la UNP fueron robadas: entidad advierte riesgos de suplantación

La Unidad Nacional de Protección (UNP) denunció el robo de un lote de 30 cajas a una empresa con la que tiene un contrato para la dotación de chaquetas cortavientos que están marcadas con logos de la entidad. Advirtieron que estas podrían ser utilizadas de manera fraudulenta para la suplantación de identidad, representando un riesgo para los protegidos y el personal.

“La empresa Soluciones Integrales Montgomery S.A.S., que actualmente tiene un contrato vigente con la UNP para la dotación de chaquetas cortavientos, denunció el hurto de un lote de 30 cajas con 1.148 de estas prendas, que tienen impreso el logo institucional. El hecho se registró el jueves 26 de febrero en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Bogotá”, se lee en un comunicado.

Por eso, hicieron un llamado a las autoridades para que adelanten la investigación pertinente y a la ciudadanía para que esté alerta y reporte cualquier situación sospechosa relacionada con el uso no autorizado de estas prendas.

BLU Radio. Logo de la UNP //Foto: UNP

“Cabe precisar que la empresa contratista había solicitado en diciembre pasado una prórroga para el cumplimiento del contrato, cuyo plazo inicial vencía el 30 de ese mes. Dicha prórroga fue concedida hasta el 28 de febrero. Posteriormente, tras el presunto hurto reportado, presentó una nueva solicitud de ampliación del plazo contractual”, agrega el comunicado.



Esta situación se conoce cinco días antes de las elecciones del domingo, 8 de marzo, en donde los colombianos elegirán los nuevos miembros del Senado, la Cámara y los candidatos a la Presidencia en primera vuelta. La Unidad Nacional de Protección es la encargada de proteger a los aspirantes y líderes políticos, y según el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya 64 de ellos, quienes buscan llegar a la Casa de Nariño, están protegidos.