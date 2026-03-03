¿Perseguir a Petro o a Uribe? ¿Una ley de punto final para Colombia? Debate de la Gran Consulta

Durante el debate de la Gran Consulta de Blu Radio se puso sobre la mesa el fenómeno de la judicialización de la política. Los aspirantes a la Presidencia de la República fijaron posiciones radicales frente a la posibilidad de tramitar una ley de punto final para la reconciliación en Colombia.

La discusión surgió en un contexto donde sectores de derecha e izquierda denuncian persecución judicial, citando casos emblemáticos como el del expresidente Álvaro Uribe o las advertencias de extradición contra el actual mandatario Gustavo Petro.



El bloque del "Sí": Por un Gran Acuerdo Nacional

Tres de los candidatos, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa, se mostraron a favor de buscar un mecanismo legal que ponga fin a la confrontación política en los tribunales.

Aníbal Gaviria defendió la propuesta argumentando que la violencia ha sido el principal lastre del país, cobrando más de 400.000 vidas en lo que va del siglo.

Para Gaviria, es imperativo un "gran acuerdo nacional" que no busque la impunidad en delitos comunes o económicos, sino que se centre en aspectos de tipo político para una reconciliación definitiva.

Por su parte, Juan Daniel Oviedo sostuvo que el país debe evitar "hacer política con las decisiones judiciales".

Según Oviedo, una ley de punto final permitiría corregir un sistema que genera "incentivos perversos" y corrupción, permitiendo que la política se enfoque en resolver los problemas ciudadanos en lugar de ataques personales.

"Tenemos que evitar que por fin de una vez por todas digamos que no vamos a hacer política con las decisiones judiciales, porque la justicia se respeta y la independencia de la justicia es fundamental", indicó Oviedo.

Enrique Peñalosa coincidió, criticando duramente lo que llamó la "judicialización de la política", señalando casos como el de Iván Cepeda, a quien acusó de dedicar su vida únicamente a perseguir a Uribe en lugar de promover leyes constructivas.

"No se trata de punto final para la persecución a los criminales, sino la judicialización de la política. Yo sí, por supuesto, no voy a perseguir a nadie ni a ningún petrista ni a nadie", aseveró.



El bloque del "No": La lucha contra la impunidad

En la otra orilla, cinco candidatos, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y David Luna, rechazaron tajantemente la idea de un borrón y cuenta nueva.

Mauricio Cárdenas advirtió que una ley de este tipo es el pretexto que buscan quienes proponen una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar las reglas de juego y perpetuarse en el poder.

"Si hay delitos, son delitos y deben ser juzgados por nuestras cortes", sentenció, rechazando cualquier forma de impunidad para el presidente o su círculo cercano.

Vicky Dávila fue enfática al afirmar que los colombianos están "mamados de la impunidad". Aunque aseguró que de ser presidenta no perseguiría ni a Petro ni a Uribe, defendió que la justicia debe ser independiente y que no se pueden hacer pactos para privilegiar a los políticos mientras el ciudadano de a pie sí debe pagar cárcel.

"Yo siendo presidente no voy a perseguir a Petro", indicó Dávila.

David Luna reforzó esta tesis. Para Luna, la paz política no requiere nuevas leyes, sino la voluntad de debatir con respeto y dejar el ego de lado.

"Los políticos que cometan delitos, para el pote, para la cárcel", aseguró.

