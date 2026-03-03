En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Bloqueos Transmilenio
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Precluyen investigación contra 3 magistrados del Tribunal de Santa Marta por pérdida de expediente

Precluyen investigación contra 3 magistrados del Tribunal de Santa Marta por pérdida de expediente

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema concluyó que no hay pruebas que los vinculen con la desaparición del cuaderno de segunda instancia ni con un supuesto cohecho.

Publicidad

Publicidad

Publicidad