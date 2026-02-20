En vivo
Se incendió hotel de turística zona de Mendihuaca, Magdalena; bomberos tratan de controlarlo

La conflagración es atendida por bomberos de cuerpos de bomberos de Santa Marta y Dibulla.

