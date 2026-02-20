Actualizado: 20 de feb, 2026
Blu Radio Regiones Caribe Se incendió hotel de turística zona de Mendihuaca, Magdalena; bomberos tratan de controlarlo
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.
👨🚒🚒🧑🏻🚒 #ReporteDeEmergencia | Bomberos Dibulla y Bomberos Santa Marta atienden #AEstaHora incendio estructural presentado al interior de un hotel en la zona turística de Mendihuaca.📍 pic.twitter.com/QYuOl0gORB— Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (@DNBomberosCol) February 20, 2026
Noticia en desarrollo...