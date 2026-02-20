En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Urgencias del HUS colapsadas: ocupación supera el 150% en adultos y maternidad

Urgencias del HUS colapsadas: ocupación supera el 150% en adultos y maternidad

La capacidad instalada fue superada y el Hospital Universitario de Santander restringe algunos ingresos. Reporta 140% de ocupación en adultos y 175% en ginecoobstetricia, por lo que la atención se concentrará en pacientes de alta complejidad.

