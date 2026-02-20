En vivo
Asocapitales pide reabrir el parque Tayrona para evitar afectaciones a la economía y el turismo

Asocapitales pide reabrir el parque Tayrona para evitar afectaciones a la economía y el turismo

La asociación pide agilizar los mecanismos de concertación para de esta forma garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local.

