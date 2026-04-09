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Blu Radio  / Economía  / ¿Por qué aumentó impuesto predial? IGAC dice que hay límites y “lanza la pelota” a municipios

¿Por qué aumentó impuesto predial? IGAC dice que hay límites y “lanza la pelota” a municipios

Las quejas ciudadanas han sido particularmente visibles en municipios como Lebrija (Santander) o en zonas cercanas a La Calera, donde habitantes han denunciado aumentos desproporcionados en sus facturas del predial.

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