Caos en vía a Lebrija: viajeros caminan para no perder vuelos por protesta campesina

Una compleja situación de movilidad se registra a esta hora en la vía que conduce al Aeropuerto Internacional Palonegro, donde cientos de viajeros se han visto obligados a caminar con maletas en mano para poder llegar a la terminal aérea, tras el bloqueo protagonizado por campesinos en el municipio de Lebrija.

La protesta mantiene cerrado el paso de vehículos entre el peaje de Lebrija y el aeropuerto, afectando de manera directa a pasajeros que intentan abordar vuelos desde y hacia Bucaramanga.

Los manifestantes rechazan la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que ha derivado en un aumento significativo del impuesto predial.“El caos es total”, aseguró un conductor afectado por la situación, mientras largas filas de personas avanzan a pie por la carretera con la esperanza de no perder sus itinerarios.

Campesinos bloquean vías en Santander por alza del predial; protestas se extienden al país #MañanasBluhttps://t.co/YyrKm0rbzA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 9, 2026

Entre los afectados se encuentra Julián Téllez, exjugador de Atlético Bucaramanga, quien relató las dificultades que enfrenta para poder viajar. “Estamos caminando desde la subida de Girón a Lebrija para poder llegar al aeropuerto y poder viajar a Bogotá”, afirmó.



"Estamos caminando desde la subida de Girón a Lebrija para poder llegar al aeropuerto y poder viajar a Bogotá": Julián Téllez, exjugador de Atlético Bucaramanga afectado por el bloqueo de campesinos en el peaje que protestan contra el IGAC #MañanasBlu pic.twitter.com/tRCFJcPR0N — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 9, 2026

Ante este panorama, el Aeropuerto Internacional Palonegro emitió un comunicado en el que recomienda a los viajeros verificar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos debido a las afectaciones en el acceso terrestre. “Continuaremos atentos a esta situación”, indicó la terminal aérea.Las protestas hacen parte del descontento de campesinos y propietarios rurales frente al incremento del impuesto predial tras la actualización catastral, situación que ya genera bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de Santander.

El Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga informó que tras protestas de campesinos en Lebrija recomienda a los viajeros verificar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos. "Continuaremos atentos a esta situación", dice el comunicado #MañanasBlu pic.twitter.com/av2aGt4SGK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 9, 2026

Las autoridades de Santander se mantienen en alerta mientras avanzan diálogos para lograr la reapertura de la vía y restablecer la normalidad en uno de los corredores más importantes del área metropolitana.

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