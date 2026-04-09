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Caos en vía a Lebrija: viajeros caminan para no perder vuelos por protesta campesina

La protesta mantiene cerrado el paso de vehículos entre el peaje de Lebrija y el Aeropuerto Palonegro.

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