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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Campesinos bloquean vías clave en Santander y otras partes del país por alza del predial

Campesinos bloquean vías clave en Santander y otras partes del país por alza del predial

Campesinos de Lebrija bloquean la vía Bucaramanga-Barrancabermeja y el acceso a Palonegro por alzas de hasta 300% en el predial tras actualización catastral del IGAC.

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