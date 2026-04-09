Campesinos bloquean vías clave en Santander y otras partes del país por alza del predial

Desde hace aproximadamente media hora, campesinos de al menos 16 veredas del municipio de Lebrija adelantan un bloqueo en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, afectando también el acceso hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro.

La manifestación hace parte de una jornada de protesta que comienza a replicarse en diferentes municipios del departamento como San Gil, Oiba, El Playón, Socorro, Tona, Sabana de Torres y el sector del Páramo de Berlín, en el marco de un descontento generalizado a nivel nacional.

En Cundinamarca también se reportan convocatorias en la vía Bogotá–La Calera, a la altura de Choachí, y en el municipio de Guaduas, en el noroccidente del departamento. También hay concentraciones anunciadas en Sabaneta (Antioquia), Yopal (Casanare) y distintos municipios del Quindío.

Los campesinos, junto con propietarios de predios rurales, protestan por el incremento que, según denuncian, alcanza hasta un 300 % en el impuesto predial, tras la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.



La situación genera afectaciones en la movilidad, especialmente para los viajeros que se dirigen hacia la terminal aérea, quienes han tenido dificultades para llegar a tiempo a sus vuelos debido a los bloqueos en los principales corredores viales.

Los manifestantes exigen la revisión de los avalúos catastrales y medidas urgentes por parte del Gobierno Nacional y las autoridades locales, al considerar que los incrementos en el impuesto predial son desproporcionados y afectan gravemente la economía de las familias rurales.

Hasta el momento, no se ha reportado presencia de disturbios, mientras se espera la intervención de las autoridades para mediar en la situación y restablecer el tránsito en esta importante vía del departamento.