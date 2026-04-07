Capturan a dos mujeres con cocaína en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

En un nuevo golpe contra el narcotráfico internacional, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, logró la captura de dos ciudadanas colombianas en el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, cuando intentaban viajar a Barcelona, España, con 7,8 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en su equipaje.

El operativo se llevó a cabo mediante labores de perfilación y control a pasajeros, que permitieron a las autoridades detectar la sustancia antes de que saliera del país con destino a mercados internacionales.

De acuerdo con el general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, este resultado representa un impacto directo a las estructuras del narcotráfico.

“El resultado fue posible gracias a las labores de perfilación y control a pasajeros, lo que permitió identificar la sustancia antes de su salida hacia mercados internacionales, con esta acción afectamos las finanzas criminales en aproximadamente 40 millones de pesos colombianos”, señaló el oficial.



El general también destacó que con esta incautación se evitó la comercialización de cerca de 20.000 dosis de cocaína, que en el mercado internacional estarían avaluadas en más de 73.000 dólares.

La @PoliciaColombia, a través de @PoliciaAntiNar, sigue cumpliendo con dignidad y contundencia contra el narcotráfico, logrando la captura de 2 mujeres en el Aeropuerto de Bucaramanga con 7,8 kg de cocaína que pretendían llevar a España.#ConDignidadCumplimos

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“Seguimos cerrando las rutas del narcotráfico internacional, fortaleciendo nuestros aeropuertos y protegiendo la seguridad de Colombia en el mundo”, puntualizó.

Las dos mujeres capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.