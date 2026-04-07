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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a dos mujeres con cocaína en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Capturan a dos mujeres con cocaína en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Las detenidas pretendían viajar a Barcelona con 7,8 kilos de droga. Las autoridades estiman pérdidas por más de 73.000 dólares en el mercado ilegal.

Mujeres capturadas con droga en el Aeropuerto de Bucaramanga
Imagen de las autoridades. Mujeres capturadas con droga en el Aeropuerto de Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 7 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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