Hallan sin vida a hombre que estuvo desaparecido tras ser arrastrado por el río Lebrija

Tras tres días de intensa búsqueda, organismos de socorro confirmaron el hallazgo sin vida de Cristian Carreño, de 34 años, quien había sido reportado como desaparecido luego de ser arrastrado por la creciente del río Lebrija, en zona rural de ese municipio.

El hecho ocurrió en el sector de Chuspas, donde, según información oficial, el hombre intentó cruzar el afluente en medio de las fuertes lluvias que afectan la región, sin percatarse del aumento del caudal. La fuerza de la corriente lo arrastró, provocando su desaparición.

De acuerdo con César Castellanos, director de Gestión del Riesgo del municipio, el caso estaría relacionado con un acto de imprudencia al intentar atravesar el río en condiciones peligrosas. “El reporte que tenemos es la desaparición de este hombre, al parecer por intentar pasar el cauce del río Lebrija, lo que generó este lamentable hecho”, indicó el funcionario.

Desde el momento de la emergencia, unidades de rescate adelantaron labores de búsqueda durante tres días, enfrentando condiciones complejas por el alto nivel del río y la fuerza de la corriente, hasta lograr ubicar el cuerpo aguas abajo.



Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar cruzar ríos y quebradas durante la temporada de lluvias, debido al alto riesgo de crecientes súbitas que pueden poner en peligro la vida.

Este caso vuelve a evidenciar los riesgos asociados al invierno en Santander, donde el incremento de las lluvias mantiene en alerta a varios municipios por emergencias relacionadas con deslizamientos y aumento en los caudales de los ríos.