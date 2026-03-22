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Hallan sin vida a hombre que estuvo desaparecido tras ser arrastrado por el río Lebrija

Tras tres días de búsqueda, organismos de socorro hallaron el cuerpo del hombre desaparecido en zona rural de Lebrija. Autoridades advierten sobre los riesgos de cruzar ríos durante la temporada invernal en Santander.

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