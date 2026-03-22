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Monitorean quebradas y priorizan 30 municipios en Antioquia ante temporada de lluvias

Hasta la fecha se han reportado 75 emergencias relacionadas con las lluvias en el departamento.

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