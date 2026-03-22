Monitorean quebradas y priorizan 30 municipios en Antioquia ante temporada de lluvias

A pesar de que las precipitaciones nunca cesaron en el departamento de Antioquia, la Gobernación confirmó que oficialmente inició la primera temporada de lluvias del 2026 que irá desde marzo y se estima que esté finalizando a finales de mayo, periodo donde históricamente llueve mucho sobre la región.

Aunque los expertos explicaron que entre diciembre y febrero hubo lluvias por encima de los niveles históricos, lo que se viene para muchas subregiones de Antioquia son fuertes precipitaciones que desde ya pone en alerta a diferentes autoridades de gestión del riesgo debido a la amenaza de diversas emergencias.

La directora del DAGRAN, Vanessa Paredes, aseguró que ya emitieron una circular en donde se dan lineamientos institucionales que permitan el monitoreo permanente de afluentes y zonas de posibles riesgos para las comunidades más vulnerables.

"De acuerdo a los pronósticos que tenemos para nuestro departamento, este primer trimestre, en especial el mes de marzo, tendrá concentraciones altas de lluvias. Esto nos lleva a tener alertas en todo el territorio del departamento para que nos preparemos institucionalmente", indicó.



Los estudios que han hecho desde el DAGRAN han permitido establecer que hay serios riesgos de movimientos en masa en el Valle de Aburrá y el Occidente y Suroeste antioqueño, por lo que se hizo un llamado especial para estas zonas que podrían reportar diferentes emergencias en los próximos meses.

Ante las advertencias de las lluvias que se vienen y teniendo en cuenta las 75 emergencias que se han atendido este año, la Gobernación se está preparando con maquinaria amarilla, ayudas humanitarias y equipos de atención en más de 30 municipios priorizados por las autoridades departamentales.