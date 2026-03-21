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Blu Radio  / Nación  / Bomberos advierten falta de planeación en asignación de $30.800 millones para emergencia por lluvias

Bomberos advierten falta de planeación en asignación de $30.800 millones para emergencia por lluvias

En medio de la emergencia invernal, los bomberos del país piden revisar el destino de los recursos públicos y alertan sobre decisiones que no responderían a las necesidades reales de los ocho departamentos afectados.

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