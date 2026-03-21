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Lluvias generan estragos de nuevo en Antioquia: en Zaragoza hay seis sectores inundados

El nivel del agua habría provocado daños de varios enseres en este sector del Bajo Cauca antioqueño, según reportes de la Alcaldía de esa localidad.

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