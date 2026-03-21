Lluvias generan estragos de nuevo en Antioquia: en Zaragoza hay seis sectores inundados

La primera temporada de lluvias inició formalmente en Antioquia y con ello ya se comenzaron a reportar las primeras emergencias, específicamente en el municipio de Zaragoza donde una creciente súbita causó inundaciones en varios sectores del casco urbano.

Las autoridades locales señalaron que las fuertes precipitaciones provocaron el desbordamiento del río Nechí y de la quebrada Ocá, esto, al parecer, por las lluvias que azotaron a varias subregiones del departamento en las últimas horas.

Uno de los habitantes de Zaragoza relató por lo que estaba pasando el municipio que ya reportó daños en varias viviendas, mismas a las que entró el agua que habría alcanzado un nivel cercano a los dos metros.

"El llamado es para que estén muy atentos, porque va a seguir esta creciente gracias a que continúan las lluvias en la zona de Anorí, Madera Seca y toda la zona rural del nordeste antioqueño", indicó el habitante de la zona.



Por ahora las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño esperan que prontamente se tenga un censo exacto de las personas que resultaron afectadas por las lluvias, que se esperan sigan cayendo sobre el municipio durante todo el puente festivo.

Hay que recordar que el departamento de Antioquia fue una de las regiones más golpeadas por el frente frío y ahora con la llegada de la temporada de lluvias las autoridades han invitado a las comunidades a estar alertas frente a inundaciones, crecientes súbitas o movimientos en masa que puedan no solo generar graves daños materiales, sino hasta afectaciones a la vida como ya ocurrió en el Urabá antioqueño en las recientes emergencias.