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Blu Radio  / Salud  / ¿Cómo cuidar su cabello si va a piscina o a la playa en Semana Santa? No solo es champú

¿Cómo cuidar su cabello si va a piscina o a la playa en Semana Santa? No solo es champú

Viajar a tierra caliente en Semana Santa puede afectar su cabello más de lo que cree; expertos revelan claves simples para protegerlo.

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