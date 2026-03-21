¿Cómo cuidar su cabello si va a piscina o a la playa en Semana Santa? No solo es champú

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Semana Santa está muy cerca de llegar, una temporada en la que millones de colombianos aprovechan no solo para desconectarse, sino también para descansar e incluso viajar; de hecho, esta semana es de las temporadas en las que más viajeros se presentan en el territorio colombiano.
Debido a ello, son millones los colombianos que salen a tierra caliente, a tomar el sol, nadar en piscina o en el mar, planes en los que se busca recuperar fuerzas luego de unos meses laborales o estudiantiles exigentes; pero, aunque suena muy agradable, muchos olvidan factores importantes como proteger la piel del sol o incluso proteger el cabello del cloro de la piscina o de la sal del mar, lo que podría afectarlo seriamente.
Ante ello, Blu Radio tuvo una charla con Angélica Quintero, fundadora y creadora de la marca de protección capilar La Poción, quien reveló detalles importantes sobre cómo cuidar el cabello en temporadas vacacionales.
De hecho, la experta señaló que no importa a dónde se viaje, ya sea a clima cálido o frío, el cabello puede sufrir afectaciones: “El cabello sufre demasiado cuando cambiamos inclusive de ciudad, o sea, ni siquiera tenemos que irnos para la playa para que suceda esto. Estamos acostumbrados al agua de nuestra ciudad, a la temperatura, al viento, al sol”, reveló Quintero.
Pero, de cara a ir a tierra caliente, el tema con el cuidado capilar es aún más importante: “Si nos vamos a la playa, el cabello se deshidrata con el sol, se deshidrata porque la cutícula se abre cuando tenemos contacto con los químicos de una piscina, con el viento, con la sal del mar; todo esto genera deshidratación en el cabello”, agregó.
Ante ello, para cuidar el cabello si va a nadar debe hacer lo siguiente:
Antes de entrar al mar o la piscina
Después de salir del agua
Por otro lado, si va a estar en clima cálido, lo importante no es solo cuidar el cabello, sino también el cuero cabelludo, por lo que es recomendable usar pañoletas, sombreros o gorros que puedan protegerlo de quemaduras solares, además es necesario siempre llevar a los viajes Mascarillas o tratamientos hidratantes, y termoprotectores.
La marca caleña de cuidado capilar, La Poción, ha destacado en Colombia y en el exterior debido a su crecimiento y posicionamiento, lo que le ha permitido ser una de las marcas más reconocidas por miles de colombianos que buscan cuidar y proteger su cabello.
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El crecimiento ha sido tan alto que reportó un aumento del 181 % durante el año 2025; esto, según Angélica Quintero, se debe a su aparición en formatos virales, lo que impulsó sus ventas de manera significativa y es que, en el segmento “masstige”, ha sido un referente en los últimos años.
Por su parte, su presencia internacional ha consolidado a La Poción en mercados como República Dominicana, Perú, Ecuador y Estados Unidos; ante ello, el emprendimiento de una caleña ha logrado romper barreras, siendo un referente para miles de personas.