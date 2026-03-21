¿Cómo cuidar su cabello si va a piscina o a la playa en Semana Santa? No solo es champú

Semana Santa está muy cerca de llegar, una temporada en la que millones de colombianos aprovechan no solo para desconectarse, sino también para descansar e incluso viajar; de hecho, esta semana es de las temporadas en las que más viajeros se presentan en el territorio colombiano.

Debido a ello, son millones los colombianos que salen a tierra caliente, a tomar el sol, nadar en piscina o en el mar, planes en los que se busca recuperar fuerzas luego de unos meses laborales o estudiantiles exigentes; pero, aunque suena muy agradable, muchos olvidan factores importantes como proteger la piel del sol o incluso proteger el cabello del cloro de la piscina o de la sal del mar, lo que podría afectarlo seriamente.



¿Cómo debe cuidarse el cabello si viaja a tierra caliente?

Ante ello, Blu Radio tuvo una charla con Angélica Quintero, fundadora y creadora de la marca de protección capilar La Poción, quien reveló detalles importantes sobre cómo cuidar el cabello en temporadas vacacionales.

De hecho, la experta señaló que no importa a dónde se viaje, ya sea a clima cálido o frío, el cabello puede sufrir afectaciones: “El cabello sufre demasiado cuando cambiamos inclusive de ciudad, o sea, ni siquiera tenemos que irnos para la playa para que suceda esto. Estamos acostumbrados al agua de nuestra ciudad, a la temperatura, al viento, al sol”, reveló Quintero.

Pero, de cara a ir a tierra caliente, el tema con el cuidado capilar es aún más importante: “Si nos vamos a la playa, el cabello se deshidrata con el sol, se deshidrata porque la cutícula se abre cuando tenemos contacto con los químicos de una piscina, con el viento, con la sal del mar; todo esto genera deshidratación en el cabello”, agregó.



La forma correcta de cuidar el cabello en la piscina o mar// Foto: ImageFX

Ante ello, para cuidar el cabello si va a nadar debe hacer lo siguiente:

Antes de entrar al mar o la piscina



Mojar el cabello con agua dulce: es obligatorio humedecerlo con agua de la ducha antes de ingresar al mar o la piscina. Al estar la hebra capilar llena de agua dulce, actúa como una esponja que ya no tiene espacio para absorber químicos, sal o arena.

es obligatorio humedecerlo con agua de la ducha antes de ingresar al mar o la piscina. Al estar la hebra capilar llena de agua dulce, actúa como una esponja que ya no tiene espacio para absorber químicos, sal o arena. Aplicar un producto protector: se debe aplicar un óleo, termoprotector, mascarilla o tratamiento sobre el cabello ya húmedo para blindarlo. Ella recomienda específicamente productos como “La Poción Sport”, que es un tratamiento de ultraprotección con aceites diseñado para actividades al aire libre.

Después de salir del agua



Enjuague inmediato: se debe lavar el cabello con agua dulce lo antes posible para evitar que la sal o el cloro se sequen en la hebra, lo cual la deja “tostada” o rígida.

se debe lavar el cabello con agua dulce lo antes posible para evitar que la sal o el cloro se sequen en la hebra, lo cual la deja “tostada” o rígida. Rutina de limpieza: es necesario usar un champú (preferiblemente de limpieza profunda) para eliminar residuos y luego sellar la cutícula con una mascarilla o tratamiento.

es necesario usar un champú (preferiblemente de limpieza profunda) para eliminar residuos y luego sellar la cutícula con una mascarilla o tratamiento. Advertencia crucial: Angélica enfatiza que jamás se debe planchar el cabello mientras esté húmedo o mojado, ya que esto lo quiebra y lo deshidrata gravemente.

Por otro lado, si va a estar en clima cálido, lo importante no es solo cuidar el cabello, sino también el cuero cabelludo, por lo que es recomendable usar pañoletas, sombreros o gorros que puedan protegerlo de quemaduras solares, además es necesario siempre llevar a los viajes Mascarillas o tratamientos hidratantes, y termoprotectores.



¿Por qué ha funcionado La Poción?

La marca caleña de cuidado capilar, La Poción, ha destacado en Colombia y en el exterior debido a su crecimiento y posicionamiento, lo que le ha permitido ser una de las marcas más reconocidas por miles de colombianos que buscan cuidar y proteger su cabello.

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El crecimiento ha sido tan alto que reportó un aumento del 181 % durante el año 2025; esto, según Angélica Quintero, se debe a su aparición en formatos virales, lo que impulsó sus ventas de manera significativa y es que, en el segmento “masstige”, ha sido un referente en los últimos años.

Por su parte, su presencia internacional ha consolidado a La Poción en mercados como República Dominicana, Perú, Ecuador y Estados Unidos; ante ello, el emprendimiento de una caleña ha logrado romper barreras, siendo un referente para miles de personas.