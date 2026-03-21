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Capturan en Envigado a un mexicano que se dedicaba al tráfico de drogas a domicilio

El extranjero y otra persona lograban generar ganancias diarias por cerca de 10 millones de pesos, según la investigación que adelantaron las autoridades.

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