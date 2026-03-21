Capturan en Envigado a un mexicano que se dedicaba al tráfico de drogas a domicilio

Las autoridades en el Valle de Aburrá siguen golpeando el tráfico de drogas y esta vez un procedimiento realizado en el municipio de Envigado permitió la captura de dos personas que vendían drogas a domicilio, generando rentas ilícitas millonarias producto de la actividad que, al parecer, llevaban varios meses ejerciendo.

El operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación también permitió que se incautaron 80 cigarrillos de cannabinoides, 800 dosis de 2CB y 22 frascos de ketamina, elementos que quedaron a disposición de las autoridades para avanzar con los procesos correspondientes.

El secretario de Seguridad de Envigado, Ricardo Vásquez, destacó que este tipo de procedimientos no solo golpean la delincuencia en el territorio, sino que también permite que los extranjeros que delinquen en la subregión de Antioquia sean puestos a disposición de las autoridades.

"Se realizó un allanamiento en el sector del Alto de las Flores, resultando dos personas capturadas. Parafernalia y elementos de dosificación para la distribución de estos estupefacientes", aseguró.



Mencionan las autoridad en el Valle de Aburrá que el mexicano y la otra persona capturada hacían los domicilios y diariamente podrían generar hasta 10 millones de pesos, es decir, al mes estos dos capturados podrían tener rentas ilícitas por 300 millones de pesos, siendo esta una afectación directa a la venta de estupefacientes.

Por último, hay que mencionar que el reporte de las autoridades deja en evidencia que el ciudadano mexicano contaba con antecedentes por este delito, por lo que podría enfrentar una condena por ser un hecho repetitivo.