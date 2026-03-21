Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 21 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos más populares en Colombia, destacándose por la confianza que ha generado entre los apostadores. Administrado por Apuestas La Caribeña, este juego ha ganado reconocimiento por la transparencia en sus sorteos y la rápida publicación de resultados oficiales.



Número ganador de Caribeña Día hoy, sábado 21 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el sábado 21 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega Caribeña Día?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Una vez finaliza, los resultados oficiales se publican pocos minutos después en los canales autorizados, lo que permite a los jugadores consultar de forma rápida y segura.



Modalidades de apuesta del Caribeña Día

Una de las principales razones de su popularidad es la variedad de opciones para apostar.

Entre las modalidades más comunes están:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden.

acertar las tres últimas cifras en orden. 3 cifras combinado: acertar en cualquier orden.

acertar en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes según la precisión y el valor apostado.



Cuánto cuesta jugar Caribeña Día

El Caribeña Día también se caracteriza por permitir apuestas accesibles para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto facilita la participación tanto de jugadores ocasionales como habituales.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben dirigirse a un punto autorizado con la documentación requerida:

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia del documento

Requisitos según el premio



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT.

diligenciar el formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: se solicita certificación bancaria y el pago se realiza mediante transferencia en aproximadamente ocho días hábiles.

Con estas condiciones, el Caribeña Día continúa consolidándose como una opción confiable y accesible dentro de los juegos de azar en Colombia, gracias a su organización, variedad de apuestas y cumplimiento en la entrega de resultados.

