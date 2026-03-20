Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de marzo de 2026

El chance Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos más populares en Colombia. Administrado por Apuestas La Caribeña, este juego ha logrado mantener la confianza de miles de apostadores gracias a la transparencia de sus sorteos y la rápida publicación de los resultados oficiales, lo que garantiza un proceso confiable para quienes participan.



Número ganador de Caribeña Día hoy, viernes 20 de marzo de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este el viernes 20 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo cuenta con un horario fijo, lo que permite a los jugadores organizar sus apuestas con antelación:



Lunes a sábado: 4:00 p. m.

Tras la finalización del sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después a través de los canales autorizados. Esta inmediatez ha fortalecido la credibilidad del juego y la confianza de quienes apuestan regularmente.



Modalidades para apostar en Caribeña Día

Una de las razones de la alta popularidad del Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta, que permite a cada jugador seleccionar la opción que mejor se ajuste a su estrategia, gustos o presupuesto. Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos, dependiendo del nivel de precisión y del valor apostado.



Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día

El sorteo también se destaca por sus montos de apuesta accesibles, lo que permite la participación de un amplio público:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esta flexibilidad favorece tanto a los jugadores ocasionales como a los habituales, sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

Los ganadores deben acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación. Los documentos requeridos incluyen:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Los requisitos varían según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se solicita una certificación bancaria vigente, y el pago se realiza mediante transferencia en aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a esta estructura clara y rápida, el Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos favoritos de los colombianos que buscan entretenimiento y oportunidades de ganar con transparencia.