Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 21 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde se ha convertido en uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia, gracias a su amplio plan de premios, variedad de modalidades y un sistema de pagos regulado que brinda confianza a los apostadores.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, sábado 21 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 21 de marzo de 2026 es el 4971 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Dorado Tarde

Número ganador: 4971

Dos últimas cifras: 71

Tres últimas: 971

La quinta: 9

Modalidades de juego y plan de premios

Uno de los principales atractivos de este sorteo es la diversidad de opciones para apostar. Cada modalidad ofrece distintos niveles de dificultad y premios, que dependen tanto del valor apostado como del tipo de acierto.



De acuerdo con el plan de pagos oficial, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4.500 veces lo apostado. 4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

208 veces lo apostado. 3 últimas cifras directo : 400 veces lo apostado.

: 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

50 veces lo apostado. 1 cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplía las posibilidades de ganar y añade una nueva dinámica al juego.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de reclamación está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para reclamar el dinero, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos requisitos permite validar el premio y asegurar el pago correspondiente.

Gracias a su estructura de premios, la inclusión de nuevas modalidades y un sistema confiable, el Dorado Tarde continúa siendo uno de los sorteos más populares del país y una opción frecuente para quienes siguen los resultados del chance en Colombia.

