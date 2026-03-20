Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 20 de marzo de 2026

El chance Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia. Su reconocimiento se debe a un atractivo plan de premios, diversas modalidades de apuesta y un sistema de pagos regulado.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, viernes 20 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 20 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

Uno de los principales atractivos del Dorado Tarde es la variedad de opciones disponibles para apostar. Los jugadores pueden elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, teniendo en cuenta que el valor del premio depende tanto del monto apostado como del tipo de acierto.

De acuerdo con el plan oficial de pagos, los premios se distribuyen así por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Cada modalidad ofrece distintos niveles de dificultad y recompensa. Mientras algunas apuestas representan mayores premios, otras incrementan las probabilidades de acierto con pagos proporcionales.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad adicional que amplía las oportunidades de ganar y dinamiza la experiencia de juego para los apostadores.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar premios está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.



Para recibir el dinero, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El cumplimiento de estas condiciones permite validar el premio y asegurar el pago de manera adecuada.

Gracias a su estructura de premios, la inclusión de nuevas modalidades y un sistema de pagos confiable, el chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más populares del país y una de las opciones más consultadas por quienes siguen los resultados del chance en Colombia.