En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / La Fiscalía estaría preparando la quinta judicialización en el caso de Juan Felipe Rincon

La Fiscalía estaría preparando la quinta judicialización en el caso de Juan Felipe Rincon

Los cuatro ciudadanos fueron procesados por los delitos de tortura, uso de menores, soborno en actuación penal y ocultamiento de pruebas. Todos negaron los cargos imputados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad