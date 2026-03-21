La Fiscalía estaría preparando la quinta judicialización en el caso de Juan Felipe Rincon

Tras la imputación de cargos por parte de la Fiscalía a cuatro personas por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del actual director de la Policía Nacional, William Rincón, se conoció que un quinto implicado, Juan Sebastián Ávila, será judicializado el próximo miércoles. Según el abogado defensor de la familia, Juan Felipe Criollo, los cargos tienen que ver con tortura y con manipulación de la escena del crimen.

De acuerdo con Criollo, la investigación apunta a que el joven fue víctima de un engaño que terminó en una venganza premeditada. En este señalamiento aparecen como presuntos responsables Andrés Camilo Sotelo, su hermana Katherine Andrea Sotelo, Yeimy Tatiana Vega y Solanggye Trujillo Devia, quienes, según la Fiscalía, habrían participado en la planeación y ejecución de los hechos.

El abogado Criollo aseguró que el caso ha tenido un cambio radical frente a las primeras versiones que circularon públicamente. “Era el homicidio de un supuesto violador, unos calificativos que el joven Juan Felipe no ameritaba. Después de casi un año y medio de haber aportado pruebas, vemos cómo aquí no existían esos comportamientos que supuestamente trataron de endilgar como equivocados por parte del joven Rincón”, señaló el abogado de las víctimas. Por el contrario, Criollo afirma que se trató de una estrategia para confundir tanto a la opinión pública como a las autoridades.

Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento contra los implicados al considerarlos un peligro para la sociedad. La familia de la víctima, por su parte, insiste en que desde el comienzo se trató de un caso de engaño, versión que ahora cobra fuerza con los nuevos hallazgos. La investigación continúa en curso.

