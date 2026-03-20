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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía revela plan, engaño digital y agresión previa en muerte de Juan Felipe Rincón

Fiscalía revela plan, engaño digital y agresión previa en muerte de Juan Felipe Rincón

Los imputados habrían instrumentalizado a la menor (S.V.B.R) , quien fue inducida al consumo de sustancias y utilizada para conducir a la víctima al barrio Quiroga en un plan de supuesta venganza por hechos que la Fiscalía asegura no hay pruebas.

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