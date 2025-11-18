Fiscalía cita a interrogatorio a 7 personas en el caso de Juan Felipe Rincón

La Fiscalía General de la Nación decretó nuevas pruebas dentro de la investigación por la muerte de Juan Felipe Rincón y citó a interrogatorio a siete personas. Entre los llamados figuran Andrés Camilo Sotelo, inicialmente señalado como uno de los participantes en los hechos, varios integrantes de su familia y vecinos del barrio, en el sur de Bogotá, donde ocurrió la agresión el 24 de noviembre de 2024.

De acuerdo con el abogado de la familia Rincón, Juan Felipe Criollo, esta línea de investigación avanza desde comienzos de este año, en paralelo a la indagación por homicidio. Según explicó “se han practicado una multiplicidad de elementos materiales probatorios, se han recaudado pruebas técnicas, documentales, testimoniales, que han llevado a la Fiscalía a tomar esta determinación en la cual confiamos que se dé algún tipo de resultados conforme al derecho y a los elementos que reposan dentro del expediente, que en criterio de esta representación de víctimas constituirían un delito de tortura y otros más que están siendo investigados”, afirmó Criollo.

Hombre señalado de atacar a Juan Felipe Rincón rompe el silencio y cuenta qué pasó ese día Foto: Séptimo Día

Los hechos que originaron la investigación

El 24 de noviembre, en un parque del barrio Quiroga, localidad Rafael Uribe Uribe, se produjo una confrontación que escaló rápidamente. Juan Felipe Rincón, de 21 años, hijo del general William Rincón, actual director de la Policía Nacional, llegó acompañado por su escolta y una menor de 15 años. Según testimonios, allí se encontró con familiares de la adolescente, quienes lo increparon por presuntas conversaciones inapropiadas que sostenía con ella a través de redes sociales.

La discusión subió de tono hasta convertirse en un forcejeo y, posteriormente, en una agresión directa que involucró golpes y confrontación física.. El informe de Medicina Legal indica que Rincón recibió impacto de bala, además de múltiples traumas en la cabeza, la espalda y las extremidades.



En un primer momento, las sospechas se dirigieron hacia Andrés Camilo Sotelo Torres. Sin embargo, la Fiscalía determinó que el arma encontrada en su poder era inoperante, descartando que hubiera accionado el disparo mortal. Esto abrió nuevas dudas sobre la autoría del tiro que terminó con la vida del joven.

De manera paralela, la familia Rincón contrató a investigadores privados cuyos análisis han arrojado hallazgos adicionales. Según uno de los informes técnicos, en la escena del crimen se recuperaron seis vainillas: cinco corresponderían al arma del escolta de la víctima, el patrullero Rico Rueda, pero una sexta no coincide con su dotación oficial. La conclusión preliminar sugiere la presencia de una segunda arma disparada por una persona aún no identificada.