Hombre señalado de atacar a Juan Felipe Rincón rompe el silencio y cuenta qué pasó ese día

El asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del General William Rincón, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el sur de Bogotá, sigue generando conmoción. Andrés Camilo Sotelo Torres, identificado en los videos como uno de los agresores, habló sobre las acusaciones.

Torres, quien se identificó como un joven de 21 años que se dedica a ser "comerciante en ventas de de calle", se presentó ante Séptimo Día de Noticias Caracol, para explicar lo que pasó con Juan Felipe Rincón ese día.

Sotelo afirmó que los hechos no fueron premeditados, sino el resultado de una alerta de su hermana, Katherine. La mañana de los hechos, su hermana le comunicó que Rincón estaba en el barrio, después de haberle informado el día anterior que su sobrina "estaba entablando una conversación con una persona y se estaban mandando fotos y videollamadas".

Sotelo relató: "Estábamos durmiendo y a las 10 de la mañana me golpea y me dice que ya venía, entonces le dije espéreme y ya me pongo unos zapatos y yo ya me arreglo y vamos a ver qué pasa".



Revelan audios de videos de cámaras de seguridad que darían giro a caso de Juan Felipe Rincón Foto: Séptimo Día

Aseguró que tomó un arma de un vecino y salió "cegado por la rabia", pues la idea era solo "asustarlo, como reprenderlo, decirle que por qué entabla una conversación con una niña si es que literalmente es una niña".

Sobre los golpes por varias personas a Juan Felipe, el hombre dijo que "a ti te dicen que hay un violador o algo y tú sales".

Sotelo negó haber cometido el homicidio, declarando "mentira, es mentira", y aseguró que el revolver que él portaba "ni siquiera hacía sonido, inclusive, si tú miras bien los videos, en la grabación de seguridad cuando yo le pego los dos cachazos a él, el tambor de la pistola se cae".

Su versión atribuye la responsabilidad de la muerte al escolta de Rincón, Sergio Rico: "El escolta, mire, en todo lado donde me lo han preguntado, para mí la respuesta es clara: el escolta, nadie más tenía un arma de fuego, sí o sí, ese día el escolta".

Juan Felipe Rincón, hijo de general de Policía, fue asesinado en una riña. Foto: Captura de Noticias Caracol y Facebook Juan Felipe Rincón

Sotelo desmintió la teoría del general William Rincón, padre de Juan Juan Felipe, quien sostiene que el ataque fue un "concierto para delinquir" planeado para extorsionar a su hijo.

Sotelo calificó la versión del general de "mentiras, falaces y calumnias", e incluso acusó a la familia Rincón de manipular los hechos: "El general puede decir muchas cosas. Ellos han hecho estos tipos de eventos que son extorsiones a varias personas, hacen unos montajes, fingen ciertas cosas y, como es un delito que tiene que ver con la dignidad, las personas se asustan y terminan entregándole todo a ellos".

Además, se defendió de haber planeado el encuentro: "Ni me reuní con mi hermana ni me reuní con nadie más para decir: 'No, es que vamos a traer a Juan Felipe', porque Juan Felipe es el hijo de un general, tenemos que tenerlo acá, tenemos que tener el carro listo".

Finalmente, Sotelo manifestó que la relación con su hermana se rompió porque, como hermano, se sintió "solo".