Revelan audios de videos de cámaras de seguridad que darían giro a caso de Juan Felipe Rincón

El caso del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del general retirado de la Policía William Rincón, dio un giro crucial casi un año después de su muerte. El joven, de 21 años, fue asesinado el 24 de noviembre de 2024 tras recibir un disparo en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá.

Nuevas pruebas inéditas, reveladas por el programa Séptimo Día de Caracol Televisión, han sacado a la luz detalles clave del homicidio, incluyendo audios y videos de cámaras de seguridad que abren nuevas hipótesis sobre lo ocurrido.

Según los chats y evidencias obtenidas, Juan Felipe mantenía comunicación con una joven de 15 años, con quien decidió encontrarse un día antes del crimen.

Hacia las 10 de la noche, ambos se encontraron en el centro comercial Titán Plaza. Después de permanecer juntos cerca de una hora, se dirigieron al apartamento del joven, ubicado en la Calle 170 con Carrera 8.



Juan Felipe Rincón, hijo de general de Policía, fue asesinado en una riña. Foto: Captura de Noticias Caracol y Facebook Juan Felipe Rincón

Videos de seguridad muestran a la pareja desplazándose en moto hacia la vivienda de Rincón. Posteriormente, se observa a la menor registrando su ingreso al edificio y subiendo por el ascensor.

En su testimonio ante las autoridades, al que tuvo acceso Séptimo Día, la joven aseguró que durante su estadía en el apartamento, Rincón intentó tener relaciones sexuales con ella, pero no lo logró. “Se ganó un empujón y le dije ‘no más’”, declaró la menor.

A la mañana siguiente, alrededor de las 10:20, ambos salieron del apartamento y se dirigieron hacia el sur de la ciudad. En ese momento, una cámara captó al escolta de Rincón, Sergio Rico, saliendo de su vivienda. Juan Felipe dejó su motocicleta en el parqueadero y los tres continuaron el trayecto en una camioneta.

Facebook Juan Felipe Rincón - Pantallazo del video

Cerca de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, la joven y Rincón descendieron del vehículo, tomando distancia del escolta. En otro video inédito se observa a Katherine Sotelo, de 33 años, llamar a la menor y preguntarle: “¿Dónde está?”, lo que, según los investigadores, podría indicar una coordinación previa para ejecutar el ataque.

Minutos después, aparece Andrés Sotelo, quien contaba con antecedentes por intento de homicidio. Ambos, acompañados de un perro rottweiler, se dirigen hacia el punto donde se encontraban los jóvenes. La menor presenta a Rincón ante Katherine, y ambos se saludan con un beso.

A las 11:19 de la mañana, Andrés Sotelo y Tatiana Vega, su pareja, irrumpen violentamente en la escena y atacan a Rincón. En ese instante, el escolta intenta intervenir.

Los audios revelados por Séptimo Día registran parte del enfrentamiento:



Escolta: “¡Quieto, quieto, quieto! Policía Nacional”.

Tatiana Vega: “¿Me va a disparar?, ¿me va a disparar?”.

Mientras tanto, dos personas golpean a Juan Felipe y le quitan la chaqueta. El escolta realiza un disparo al aire como advertencia.



Escolta: “¡Suéltenlo, suéltenlo!”

Instantes después, aparece un hombre con un arma cortopunzante. Cuando el escolta intenta detener a Katherine, alguien le grita: “¿Qué le pasa? ¡Es una mujer!”.

Las imágenes muestran cómo varias personas agreden al joven, incluso la menor con la que había pasado la noche. En medio de los gritos, se escucha una voz masculina que dice: “¡Pi***o vi***dor!



Escolta: “¡Si lo tocan, se llevan! No le peguen, escuchen, vamos a arreglarlo por las buenas”.

Una de las revelaciones más impactantes muestra a Andrés Sotelo y Tatiana Vega armados con un revólver, golpeando a Juan Felipe. Segundos después, se escuchan cuatro disparos, uno de los cuales terminó con la vida del joven.

