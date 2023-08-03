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Séptimo Día

Programa de investigación de Caracol Televisión

Prometida de Juan Felipe Giraldo revela cuál fue el último mensaje que le envió antes de morir
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El último mensaje que envió Juan Felipe Giraldo a su prometida antes del terremoto en Pereira

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Dos jóvenes con esquizofrenia les quitaron las vidas a sus madres: familiares los defienden
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