El último mensaje que envió Juan Felipe Giraldo a su prometida antes del terremoto en Pereira

Juan Felipe Giraldo había salido de Bogotá la noche del domingo 9 de agosto con un viaje de trabajo que, en principio, duraría una semana. Tenía 24 años, era padre de un niño de dos años y estaba a pocos días de cumplir uno de los planes que más ilusión le generaba junto a su pareja: casarse con Natalia Patiño.

El joven llegó a Pereira, Risaralda, cerca de las 4:00 de la madrugada del lunes 10 de agosto y se registró en el hotel Dibeni. Después de un viaje nocturno y agotador, se dispuso a descansar. Antes de dormir, sin saber que sería la última vez que se comunicaría con su prometida, decidió escribirle.

Juan Felipe le envió a Natalia un video en el que le contó que ya había llegado a la ciudad y que se encontraba bien, aunque estaba cansado. Para ella, ese breve mensaje terminó convirtiéndose en el último recuerdo de la comunicación que tuvo con el hombre con quien llevaba tres años de relación.

Vea el video en el min 29:23

“Me envió un video diciéndome que ya había llegado y estaba bien, pero cansado”, relató Natalia en una entrevista con Séptimo Día. Según su testimonio, aproximadamente dos horas después de recibir el video ocurrió el terremoto.

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A las 7:34 de la mañana, un sismo de magnitud 7,4 estremeció la región y provocó daños en diferentes construcciones. Entre las edificaciones afectadas estuvo el hotel Dibeni, donde se encontraba Juan Felipe.

Desde Bogotá, Natalia intentó comunicarse con él apenas tuvo conocimiento de lo ocurrido, pero sus mensajes quedaron sin respuesta. La angustia aumentó cuando comenzaron a conocerse imágenes de las estructuras afectadas en Pereira y sus superiores le confirmaron que el hotel en el que se hospedaba estaba entre las construcciones colapsadas.

Juan Felipe Giraldo. Suministrada.

Mientras los organismos de socorro removían los escombros en busca de posibles sobrevivientes, la familia de Juan Felipe permanecía a la espera de noticias. Hernán Giraldo, su padre, viajó hasta Pereira y acompañó durante varios días las labores de rescate. La esperanza seguía intacta, especialmente porque la boda de Juan Felipe y Natalia estaba programada para el domingo 16 de agosto.

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Durante esos días de incertidumbre, Natalia imaginaba el momento de volver a encontrarse con su prometido. Quería abrazarlo, besarlo y decirle cuánto lo había esperado. Sin embargo, el paso de las horas convirtió esa esperanza en una espera cada vez más dolorosa.

El viernes 14 de agosto, cuatro días después del terremoto, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Juan Felipe entre los escombros del hotel. De acuerdo con lo revelado por Séptimo Día, su identidad fue reconocida por las prendas que llevaba puestas. Posteriormente, Medicina Legal confirmó oficialmente su identidad.

Así, aquel video que Juan Felipe grabó durante la madrugada del lunes adquirió un significado distinto para Natalia y para su familia. Lo que comenzó como un sencillo mensaje para avisar que había llegado bien a Pereira terminó siendo la última comunicación que tuvieron con él.

Tras confirmarse su muerte, Natalia compartió fotografías junto a Juan Felipe y le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales: “Por siempre y para siempre mi corazón. Fuiste el amor más completo que tuve. Te amo para siempre”.