Más de 400 animales en Bioparque Ukumarí, Pereira, necesitan ayuda tras terremoto: así puede ayudar

Los efectos de un terremoto no terminan cuando deja de moverse la tierra. Para los espacios que albergan animales, como el Bioparque Ukumarí, en Pereira, las labores de revisión, mantenimiento y cuidado continúan incluso después de superar la emergencia.

El sismo de magnitud 7,4 que ocurrió el pasado 10 de agosto en Colombia también generó preocupación en el Eje Cafetero y llevó al parque a cerrar temporalmente sus instalaciones como medida preventiva.

Aunque las autoridades del parque informaron que no se presentaron daños considerables, fue necesario hacer inspecciones en la infraestructura, los hábitats y los espacios donde permanecen los animales. La prioridad durante esos días fue garantizar la seguridad de los colaboradores y de la fauna.

Suricatas del Bioparque Ukumarí en Pereira. Foto: Ukumarí.

Tras completar las revisiones, el Bioparque Ukumarí retomó la atención al público el martes 18 de agosto. Sin embargo, la necesidad de recursos para garantizar el bienestar y la protección de los animales continúa, por lo que el parque lanzó una iniciativa para que las personas puedan contribuir de diferentes maneras.



Así puede ayudar a los animales del Bioparque Ukumarí

El gerente del parque Raúl Murillo Betancur invitó a la ciudadanía a hacer parte de la iniciativa ‘Misión Ukumarí’ y convertirse en Guardián del Santuario mediante una membresía.

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De acuerdo con la información publicada por el parque, estos aportes ayudan a que su familia de fauna continúe recibiendo cuidado, bienestar y protección. Las personas pueden elegir entre diferentes opciones de membresía, con valores y beneficios distintos:



Guardián de la Suricata: $50.000.

$50.000. Guardián del Oso: $200.000. Incluye dos entradas al Bioparque Ukumarí, parqueadero, 10 % de descuento en la tienda y certificado virtual de Guardián del Oso, con vigencia de un año.

$200.000. Incluye dos entradas al Bioparque Ukumarí, parqueadero, 10 % de descuento en la tienda y certificado virtual de Guardián del Oso, con vigencia de un año. Guardián del Jaguar: $300.000. Incluye tres entradas, parqueadero, 15 % de descuento en la tienda, certificado virtual, fotografía personalizada virtual, pin de Guardián y vigencia de un año.

$300.000. Incluye tres entradas, parqueadero, 15 % de descuento en la tienda, certificado virtual, fotografía personalizada virtual, pin de Guardián y vigencia de un año. Guardián de la Jirafa: $500.000. Incluye cinco entradas al Bioparque, parqueadero, 20 % de descuento en la tienda, certificado individual, fotografía personalizada virtual, pin de Guardián y otros beneficios asociados a la membresía.

Elefantes del Bioparque Ukumarí en Pereira. Foto: Ukumarí.

La adquisición de estas membresías puede hacerse a través de la tienda virtual del Bioparque Ukumarí , o mediante el enlace disponible en la biografía de sus redes sociales.

De esta manera, quienes quieran contribuir pueden hacerlo no solo visitando el parque, sino también mediante una membresía que, además de ofrecer beneficios a sus compradores, busca aportar al cuidado de los animales que permanecen bajo protección del Bioparque.