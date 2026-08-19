Propacífico y Proantioquia reúnen $420.000 millones para reconstrucción

Gremios y empresas privadas de Antioquia y del Valle del Cauca concretaron una bolsa de recursos que asciende a los 420.000 millones de pesos para afrontar la crisis humanitaria y la restauración de la infraestructura destruida en el territorio nacional.

La directora ejecutiva de Propacífico, María Isabel Ulloa, confirmó en Mañanas Blu que las compañías del suroccidente colombiano aseguraron un fondo inicial de 220.000 millones de pesos para intervenir las regiones con mayores afectaciones.

"Alrededor de 30.000 millones estar muy enfocados en esta emergencia, en la emergencia que, como bien lo ha dicho el gobierno, esta etapa dura al menos 3 meses más", explicó Ulloa.

La vocera gremial precisó que la prioridad operativa del empresariado vallecaucano se concentrará en Cali, Buenaventura y los municipios del norte del departamento, priorizando el levantamiento de colegios y centros asistenciales golpeados.



Estamos ya con las autoridades haciendo todo el inventario de instituciones educativas y hospitalarias, porque antes hemos tenido afectaciones muy importantes en esas dos infraestructuras públicas Sostuvo la directora de Propacífico.

Por su parte, la presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, informó que el sector empresarial de su región comprometió 200.000 millones de pesos. Los fondos se canalizarán a través del Fondo Milagro, fundaciones y organizaciones territoriales.

Publicidad

Velásquez destacó que los trabajadores de las firmas asociadas también realizan aportes voluntarios directos desde sus nóminas para fortalecer la bolsa de ayuda humanitaria.

"En Proantioquia tenemos aproximadamente 70 afiliados que deben estar reuniendo alrededor de los 400.000 empleados en todo el país", afirmó la presidenta de la entidad.

La líder de la organización antioqueña planteó formalmente al Gobierno nacional la creación del esquema 'reconstrucción por impuestos', inspirando la propuesta en el modelo de obras por impuestos.

Publicidad

Esta alternativa busca ampliar el cupo del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para ejecutar intervenciones directas en las poblaciones declaradas en estado de desastre.