Habla madre de menor de 2 años asesinado por su papá como venganza en Popayán: "Lo odio"

El caso de Jorge Eduardo Leal se convirtió en uno de los más impactantes en Colombia por la forma en que escaló una historia de violencia intrafamiliar hasta el asesinato de un menor en marzo de 2020.

De acuerdo con el testimonio de Maivy Joana Rivera a Séptimo Día de Caracol Televisión, la relación inició en 2010 en Armero Guayabal (Tolima), cuando ella tenía 18 años y Leal 36. Aunque al comienzo fue estable, con el tiempo se transformó en una convivencia marcada por el control, los celos y episodios de violencia.

“Al principio todo fue muy bueno pues enamorada”, señaló. Posteriormente, ya viviendo en Pereira y tras el nacimiento de su hijo Emiliano en 2017, la situación empeoró. “Yo tenía que hacer lo que él dijera... como para tenerlo pues contento”, afirmó.

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Según la denuncia, en enero de 2020 Rivera decidió terminar la relación debido a los maltratos. A partir de ese momento, Leal habría comenzado a utilizar al menor como mecanismo de presión contra ella. “Siempre utilizó el niño como una ficha o un juego para él para manipularme a mí... era la obsesión que tenía hacia mí”, indicó.



La tragedia ocurrió el 12 de marzo de 2020, cuando se presentó una discusión dentro de un vehículo. En medio del altercado, Rivera intentó recuperar a su hijo, pero fue amenazada por Leal.

“Él cargaba un bisturí en la parte de atrás del pantalón. La idea de él era o me decidía irme con él o me rayaba la cara”, relató. La mujer decidió lanzarse del carro en movimiento para salvar su vida, mientras el hombre huyó con el niño. Tras acudir a las autoridades, asegura que inicialmente le indicaron que debía esperar 48 horas.

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Un día después, el 13 de marzo de 2020, unidades del Gaula ubicaron a Leal en un hotel del centro de Popayán, hacia las 7:00 p. m., tras rastrear varias llamadas. Al ingresar al lugar, las autoridades encontraron sin vida al menor Emiliano, quien, según la investigación, fue asfixiado con una almohada.

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Durante el proceso judicial se estableció que el crimen habría sido cometido como retaliación contra la madre del niño tras la ruptura de la relación.

En julio de 2020, Jorge Eduardo Leal fue condenado a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado, luego de aceptar su responsabilidad. A pesar de ello, la madre del menor ha manifestado que el dolor persiste.

“Yo a ese tipo lo odio y no soy capaz de perdonarlo”, expresó. Asimismo, agregó: “Cada día le pido a Dios que cada día sea un infierno para él allá”.