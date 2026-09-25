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Estas son las rutas especiales de TransMilenio para el regreso de los conciertos de BTS

Los servicios funcionarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre desde las 10:00 p. m. para facilitar la salida de los asistentes del estadio El Campín. Serán ocho rutas especiales desde las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena.

rutas especiales de TransMilenio para el regreso de los conciertos de BTS.jpg
Rutas de TransMilenio para conciertos de BTS.
Foto: EFE, Alcaldía de Bogotá.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de BTS, que se realizarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, en Bogotá.

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Desde las 10:00 p. m., ocho rutas especiales estarán disponibles en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena, con destino a diferentes portales y estaciones de la ciudad.

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Desde Campín–UAN saldrán cuatro rutas:

  • Portal Norte
  • Portal Américas
  • Portal Suba
  • Portal Eldorado

Desde Movistar Arena estarán disponibles otras cuatro rutas hacia:

  • Portal Usme
  • Portal 20 de Julio
  • Portal 80
  • Portal Sur
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Los servicios funcionarán de acuerdo con la demanda de pasajeros. La operación habitual de las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. y, entre las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., estas estaciones estarán habilitadas únicamente para facilitar la evacuación de los asistentes.

Como alternativa, los usuarios podrán utilizar Universidad Nacional, si salen por Campín–UAN, y 7 de Agosto, si salen por Movistar Arena.

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¿Cómo llegar al concierto?

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Para llegar al estadio, TransMilenio contará con 13 rutas troncales en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. En Movistar Arena estarán disponibles las rutas 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72.

En Campín–UAN funcionarán las rutas 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25.

Además, TransMiZonal tendrá 39 rutas con paraderos cercanos al estadio El Campín, ubicados en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24.

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TransMilenio recomienda a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta tullave, planear el viaje mediante TransMiApp y consultar los canales oficiales de la entidad para revisar horarios y recorridos.

La entidad también señaló que los despachos de las rutas especiales se ajustarán según la cantidad de pasajeros durante la salida de los conciertos.

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