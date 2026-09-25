Arrancó la ALO Sur: estas son las zonas de Bogotá que tendrán un cambio clave en movilidad

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció que la construcción de la ALO Sur ya comenzó y con ella se pone en marcha uno de los proyectos viales que busca modificar la movilidad en el suroccidente de Bogotá. La obra conectará diferentes sectores de la capital con el sur del departamento y pretende mejorar el ingreso hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, el proyecto beneficiará directamente a más de 2 millones de habitantes de Bosa, Kennedy y Fontibón, tres localidades que tendrán una conexión vial que busca ayudar a descongestionar los accesos hacia el centro y el suroccidente de la capital del país. Además, la obra contempla la generación de más de 16.000 empleos directos.

Así funcionará la ALO Sur y cuándo comenzará a operar

Las obras comenzaron en la Unidad Funcional 2, en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Bogotá y la proyección de la Avenida Américas. Según el IDU, la construcción de todo el proyecto tendrá un plazo estimado de cuatro años, pero los ciudadanos no tendrán que esperar hasta el final para que comiencen a habilitarse algunos tramos.



De acuerdo con la información entregada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), durante los primeros dos años entrará en servicio la calzada oriental. En los dos años siguientes se habilitará la calzada occidental, con lo que el corredor quedará funcionando en doble calzada.

En una primera etapa, la calzada oriental funcionará de manera bidireccional, es decir, permitirá circulación tanto en sentido sur-norte como norte-sur. Esta fase comprende las Unidades Funcionales 0, 1, 2 y 3. Posteriormente, con la culminación de las Unidades Funcionales 4, 5 y 6, entrará en operación la calzada occidental.

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El proyecto contempla la construcción de un nuevo corredor vial de 24,5 kilómetros, entre la intersección de Chusacá, en Sibaté, y la Calle 13, en Fontibón, además de la rehabilitación de parte del corredor existente. También incluye 46 puentes y dos grandes intersecciones a desnivel, una en la conexión de la ALO con la Calle 13 y otra en Canoas, Soacha.

La primera fase de trabajos contempla intervenciones en las Unidades Funcionales 1, 2 y 3. Allí se llevarán a cabo rehabilitaciones, construcción de nuevos tramos y obras de conexión hacia sectores como la avenida Bosa, la avenida Américas y la Calle 13.

Con la puesta en marcha gradual de la ALO Sur, el objetivo del proyecto es ofrecer una nueva alternativa para los desplazamientos por el suroccidente de Bogotá y ayudar a descongestionar corredores como la Autopista Sur, por donde también ingresa una parte importante de la carga que abastece a la capital.

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En cuanto a espacio público, contará con una alameda de 9,5 kilómetros en la calzada oriental entre el puente sobre el río Bogotá y la Calle 13, con cerca de 153.000 metros cuadrados de andenes, zonas verdes y ciclorruta, y una ciclorruta de 3,2 kilómetros en el costado occidental entre Canoas y el parque arqueológico Canoas.

Por último, el IDU explicó que el diseño deja espacio para la futura implementación de un sistema de transporte masivo como el TransMilenio, lo que garantiza que la obra se integre con el desarrollo urbano y de movilidad de Bogotá.