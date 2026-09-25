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Residentes de estratos 4,5 y 6 tendrán que hacer nuevo pago obligatorio en Bogotá desde 2027

La medida fue aprobada durante el segundo debate en el Concejo de Bogotá.

Vista panorámica de Bogotá
Bogotá.
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Los residentes de estratos 4, 5 y 6 en Bogotá tendrán que asumir desde 2027 un nuevo pago obligatorio para financiar el alumbrado público de la ciudad. El Concejo de Bogotá aprobó la creación de una sobretasa al impuesto predial, con la que la Administración Distrital busca recaudar recursos para modernizar este servicio.

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La medida fue aprobada durante el segundo debate de los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026, con 24 votos a favor y 20 en contra. El nuevo cobro también alcanzará a otros tipos de predios, entre ellos los comerciales, industriales y financieros.

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¿Cuánto tendrán que pagar los estratos 4, 5 y 6 por alumbrado público?

Las estimaciones presentadas por el Distrito durante la discusión del proyecto calculan que el pago promedio mensual será de aproximadamente $11.000 para las viviendas de estrato 4, $19.000 para las de estrato 5 y $29.000 para las de estrato 6.

Sin embargo, estos valores son promedios y no significan que todos los propietarios de un mismo estrato tendrán exactamente el mismo cobro. La sobretasa estará vinculada al impuesto predial, con tarifas diferenciadas de acuerdo con el uso y las características de cada inmueble.

Para los predios comerciales, la estimación promedio presentada por la Administración es de $67.000 mensuales.

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¿Los estratos 1, 2 y 3 tendrán que pagar?

El nuevo cobro no se aplicará de la misma manera a todas las viviendas de Bogotá. Para los hogares de estratos 1, 2 y 3, el proyecto establece que no deberán pagar la sobretasa cuando la base utilizada para calcular el impuesto predial sea de hasta 20.000 UVT, equivalentes a cerca de $1.047 millones en 2026.

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Por eso, el estrato por sí solo no determina completamente si un inmueble quedará excluido. Una vivienda de estrato 1, 2 o 3 que supere el límite establecido puede quedar sujeta al cobro.

El proyecto también contempla protecciones adicionales para hogares que se encuentren en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

¿Qué pasará con el dinero de la sobretasa?

Los recursos serán destinados a la prestación y modernización del alumbrado público de Bogotá. La propuesta contempla avanzar hacia una infraestructura con iluminación 100 % LED, sistemas de telegestión y una red de internet de las cosas.

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La Administración plantea que esta infraestructura pueda tener usos adicionales relacionados con seguridad, conectividad y movilidad, aprovechando la modernización del sistema de iluminación de la ciudad.

La sobretasa hace parte del proyecto denominado Acuerdo por una Ciudad Inteligente, presentado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, que además incluye modificaciones al impuesto de Industria y Comercio (ICA), incentivos tributarios y medidas de alivio para contribuyentes con determinadas obligaciones pendientes.

¿Cuándo comenzará el nuevo cobro en Bogotá?
Aunque el proyecto había avanzado previamente en la Comisión de Hacienda y desde el 15 de septiembre se encontraba en segundo debate en la plenaria del Concejo, la votación de este jueves aprobó específicamente la creación de la sobretasa.

El nuevo pago comenzará a aplicarse en 2027 y estará dirigido no solo a viviendas de estratos 4, 5 y 6, sino también a los predios comerciales, industriales y financieros contemplados dentro del esquema.

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