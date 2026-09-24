Habrá nuevo peaje en Bogotá en vía en construcción; esta será la ubicación

La espera terminó y, finalmente, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, confirmó el inicio de las obras de la ALO Sur, un proyecto anunciado desde 2019 y que permaneció durante años sin avances. Ahora, la iniciativa contará con una inversión privada superior al billón de pesos para la construcción de un tramo de 24 kilómetros que conectará a este municipio con Bogotá.

“¡Iniciaron las obras de la ALO Sur! Después de años de espera, esta conexión empieza a convertirse en realidad”, indicó el alcalde de Soacha en sus redes sociales, al confirmar que los trabajos comenzaron el pasado 22 de septiembre.

Sin embargo, el anuncio también dejó una noticia que no fue bien recibida por algunos habitantes: el proyecto contempla la construcción de un nuevo peaje en la conexión entre Soacha y Bogotá.

“La proyección contempla un recorrido de aproximadamente 30 minutos entre Canoas y la Calle 13. Estamos consolidando menos dependencia de un solo corredor y haciendo realidad más alternativas para nuestra gente”, añadió.



ALO sur // Foto: Alcaldía de Bogotá

¿En dónde estará el nuevo peaje entre Soacha y Bogotá?

La ALO Sur conectará la intersección de Muña con la calle 13, en el occidente de Bogotá, y tendrá conexión con el municipio de Mosquera. El proyecto busca mejorar la movilidad en este corredor y facilitar el desplazamiento de los millones de ciudadanos que diariamente se movilizan entre el sur y el norte de la región.

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De acuerdo con lo explicado por el alcalde de Soacha, el nuevo peaje estará ubicado dentro de Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa.

Según detalló el mandatario, el punto de cobro estará ubicado después del ingreso desde Mosquera, una vez los vehículos hayan cruzado el puente sobre el río Bogotá.

De esta manera, aunque la ALO Sur busca convertirse en una nueva alternativa para descongestionar algunos de los principales corredores de movilidad de la región, el cobro de peaje será uno de los aspectos que deberán tener en cuenta los conductores que utilicen esta nueva conexión.