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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Joven de 17 años le causó la muerte a hombre cuando intentaba defender a mujer en Bogotá

Joven de 17 años le causó la muerte a hombre cuando intentaba defender a mujer en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el fallecimiento de un hombre tras ser agredido con un arma cortopunzante durante una riña registrada en el sur de la capital.

Joven de 17 años asesinó a hombre en Restrepo Bogotá.
Joven de 17 años asesinó a hombre en Restrepo Bogotá.
Foto: captura de video
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Un lamentable desenlace se registró en el sur de Bogotá. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron en el barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño.

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La riña se habría originado tras una discusión entre una mujer y un joven de 17 años, quien presuntamente atacó con un arma cortopunzante a dos personas que intervinieron para evitar que el altercado escalara.

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Uno de los ciudadanos resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció alrededor de las 2:00 de la madrugada de este jueves 24 de septiembre. El segundo ciudadano también resultó herido durante la pelea, pero no falleció.

Por estos hechos, el menor señalado de la agresión fue capturado en flagrancia y las autoridades le incautaron el arma cortopunzante.

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El joven quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y las circunstancias que rodearon el homicidio.

¿Cómo ocurrió la riña?

Según las primeras versiones, el enfrentamiento comenzó cuando el adolescente de 17 años habría agredido a una mujer en el sector. Ante la situación, varias personas intervinieron para defenderla, lo que derivó en una confrontación.

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En medio de la riña, dos hombres intentaron intervenir en el altercado y, presuntamente, fueron atacados con un arma cortopunzante por el menor. Uno de ellos sufrió heridas de gravedad que posteriormente le causaron la muerte.

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