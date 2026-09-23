"Habrá elecciones en Venezuela": Delcy Rodríguez ante la Asamblea de la ONU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su país habrá elecciones con condiciones de igualdad "para todos" y exaltó el diálogo político iniciado con un sector de la oposición para avanzar en ese sentido.

"En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición (...) en igualdad de condiciones para todos", dijo Rodríguez en su primera intervención como mandataria encargada en la sesión de la ONU.

Sin precisar una fecha para la elección, Rodríguez fue insistente en que se darán garantías para "todas las fuerzas políticas".

Delcy Rodríguez. Foto: EFE.

"Una elección debe ser una solución no un generador de conflictos irreconciliables", añadió la mandataria encargada que ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil que demandan comicios presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.



Asimismo, durante su discurso de 18 minutos, resaltó que Venezuela inició "un proceso de transformación democrática institucional y verificable para construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo".

La presidenta encargada llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir al 81.ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y sostuvo un histórico encuentro este martes con el presidente Donald Trump, casi nueve meses después del ataque militar estadounidense en Caracas.

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La reunión se dio en el lujoso hotel Lotte Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, en una cita impensable pocos meses atrás, cuando Washington y Caracas mantenían rotas sus relaciones diplomáticas desde 2019.