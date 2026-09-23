Boda terminó en batalla campal: discusión entre los novios acabó con platos rotos y policías

La celebración de una boda en Ourense, España, terminó de forma inesperada cuando una discusión entre los recién casados involucró a otros familiares y terminó con destrozos durante el banquete. La situación escaló hasta requerir la presencia de la Guardia Civil (policía local del lugar).

Discusión entre los recién casados terminó en destrozos

Los hechos ocurrieron durante el banquete celebrado en una carpa instalada en el exterior de un lugar llamado A Casa da Tulla, un establecimiento de turismo rural del siglo XVII ubicado en Gomesende, Ourense. De acuerdo con los responsables del establecimiento, la pelea comenzó con una discusión entre la pareja y posteriormente se sumaron familiares.

La situación fue aumentando de intensidad hasta que algunos asistentes comenzaron a romper platos y vasos pertenecientes a la empresa de comida contratada para el evento. Ante lo ocurrido, los responsables de la organización solicitaron la intervención de la Guardia Civil.



Cuando los agentes llegaron al lugar, la pelea ya había terminado. Sin embargo, encontraron restos de vajilla y cristalería en el suelo. Los responsables de la casa rural aclararon que el inmueble no sufrió daños materiales, ya que los destrozos se concentraron en la carpa donde se desarrollaba la celebración.

Según información publicada por un medio local (La Región de Ourense), la disputa habría comenzado por una supuesta exigencia de la novia, de origen colombiano, para recibir 40.000 euros correspondientes a los regalos de boda. El novio, originario de Ramirás, se habría negado a entregar dicha cantidad, lo que habría provocado una fuerte discusión.

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El medio local también señaló que durante el altercado se habrían producido agresiones verbales y físicas. Además, algunos familiares del novio habrían pedido a los invitados que no le entregaran dinero en efectivo como regalo.

Finalmente, no se presentó ninguna denuncia por lo ocurrido. La Guardia Civil indicó que el padre del novio incluso se habría ofrecido a asumir el costo de los daños ocasionados durante el enfrentamiento.

Infidelidad de por medio

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Tras la ceremonia, la novia habría reconocido ante personas cercanas que tanto ella como otros asistentes habían bebido durante la celebración y que, en medio del conflicto, terminó rompiendo parte de la vajilla y la cristalería.

Según la información publicada por La Región de Ourense, la mujer también habría tenido un encuentro íntimo con uno de los jóvenes que participaban en la organización del evento, después de retirarse con él a los baños durante la celebración.

Además, habría manifestado a sus amigos que no sentía nada por su esposo y que ya había puesto el divorcio en manos de su abogado. El marido, por su parte, se habría opuesto a la separación y le habría pedido continuar con la relación.

