Video: pantalla gigante aplasta a un grupo de bailarinas en plena presentación

Un momento de tensión interrumpió una competencia de baile en Argentina, luego de que parte de la infraestructura del escenario se desprendiera mientras un grupo de bailarinas hacía su presentación.

El incidente ocurrió frente al público que asistía al evento y quedó registrado en video. La estructura terminó sobre varias de las bailarinas que se encontraban en el escenario, lo que provocó la suspensión de la competencia y la atención inmediata de las afectadas.

Pantalla gigante aplasta a un grupo de bailarinas

El accidente se produjo en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, durante una jornada de The Summit Argentina, competencia en la que diferentes grupos presentaban sus coreografías.



Según las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, seis bailarinas se encontraban sobre el escenario cuando una pantalla de grandes dimensiones se desprendió de la estructura y cayó sobre ellas.

Tres de las participantes quedaron debajo de la pantalla tras el impacto. Las personas presentes reaccionaron ante la emergencia mientras se activaban los protocolos de atención para auxiliar a las bailarinas.

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Las tres jóvenes afectadas fueron trasladadas posteriormente a un hospital de Córdoba para recibir atención médica. De acuerdo con la información entregada después del accidente, ninguna de ellas sufrió heridas graves, pese al fuerte golpe recibido.

El hecho obligó a interrumpir la actividad y dejó pendientes algunas de las coreografías que estaban programadas para la competencia.

Pantalla gigante aplasta a un grupo de bailarinas durante el evento denominado The Summit Argentina en la ciudad de Córdoba. La pesada estructura hirió a cuatro de estas mujeres quienes tuvieron que ser trasladas a un hospital. Afortunadamente, las reportan fuera de peligro. El… pic.twitter.com/CzVPngrOSA — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) September 22, 2026

Organización se pronunció sobre el accidente

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Después de lo ocurrido, Mundialevents Producciones, junto con el comité organizador de The Summit Argentina, emitió un comunicado para referirse al accidente.

La organización aseguró que la estructura que cayó sobre las participantes no hacía parte de los elementos instalados directamente por el evento, sino que correspondía a una pantalla perteneciente a la infraestructura del establecimiento donde se desarrollaba la competencia.

“Lo ocurrido fue un hecho ajeno a la organización y fuera de nuestras posibilidades de previsión o control, y nos colocó ante una situación excepcional”, señaló Mundialevents Producciones.

La empresa explicó que el desprendimiento ocurrió de manera imprevista y afirmó que se trató de un hecho aislado. Asimismo, indicó que estaba analizando las circunstancias relacionadas con el accidente y las diferentes alternativas para continuar con la programación afectada.

Tras la suspensión provocada por la caída de la pantalla, varias coreografías no pudieron realizarse en los horarios inicialmente previstos.

La organización manifestó que se encontraba evaluando las alternativas para resolver la situación y que posteriormente informaría las novedades relacionadas con las presentaciones que quedaron pendientes.

Mientras tanto, el accidente generó preocupación entre quienes se encontraban en el teatro y entre usuarios de redes sociales que observaron las imágenes del momento en que la estructura terminó sobre el escenario.