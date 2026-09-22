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Santa Marta, bajo tensión: aviones Kfir sobrevuelan la ciudad tras nuevos atentados

El Gobierno reforzó la presencia militar y policial en medio del paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Un taxi y un camión fueron incendiados en los últimos hechos de violencia.

Aviones Kfir sobrevolando Santa Marta.
Aviones Kfir sobrevolando Santa Marta.
Suministrada.
Por: William Agudelo
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Santa Marta continúa bajo tensión situación de orden público que enfrenta la ciudad. Un taxi fue incendiado en la calle 30 y un nuevo camión de carga fue quemado en la Troncal del Caribe, a la altura del corredor universitario, en medio de las amenazas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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El ataque contra el taxi ocurrió entre los barrios La Lucha y El Pando, en plena zona urbana. A este hecho se suma la incineración del camión en uno de los principales corredores de acceso a la capital del Magdalena, donde las autoridades mantienen operativos para garantizar la movilidad y prevenir nuevas acciones violentas.

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Durante la jornada también se registraron sobrevuelos de aviones Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se desplazaron desde Barranquilla hacia Santa Marta, en medio del despliegue de seguridad ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella de militarizar la ciudad.

El alcalde Carlos Pinedo Cuello informó que la Policía permanece en las calles y que el Ejército se despliega sobre la Troncal del Caribe.

Además, confirmó que continúa activo el Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento a la situación en las zonas urbana y rural del Distrito.

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"Nuestra Policía está en las calles para garantizar la seguridad de los samarios. El Ejército se despliega en la Troncal del Caribe. Mantenemos un PMU de seguridad con atención y seguimiento permanente a la situación del Distrito y su zona rural", manifestó el mandatario a través de su cuenta de X.

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Alcaldía restringe la circulación de motocicletas hasta el jueves

Como medida preventiva, la Alcaldía de Santa Marta expidió el Decreto 432 del 22 de septiembre de 2026, mediante el cual prohibió temporalmente la circulación de motocicletas, motociclos, mototriciclos, motocarros y cuatrimotos, con o sin acompañante.

La restricción comenzó a las 4:00 de la tarde de este martes 22 de septiembre y estará vigente hasta la medianoche del jueves 24, tanto en la zona urbana como en el área rural de Santa Marta.

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Mientras la Fuerza Pública mantiene su despliegue, las autoridades continúan investigando los ataques contra los vehículos y reforzando la vigilancia sobre la Troncal del Caribe, en medio de la preocupación de comerciantes, transportadores y habitantes de Santa Marta que desde el medio día de hoy han cerrado sus negocios y disminuido sus operaciones de servicio.

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