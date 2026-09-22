En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Cholo'
Incendio en Villa de Leyva
Chaparral
Plan de choque en salud

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Colombia y Costa Rica se alían para combatir el narcoterrorismo en sus territorios

Colombia y Costa Rica se alían para combatir el narcoterrorismo en sus territorios

Durante su llegada, la mandataria costarricense destacó la relación entre ambos países y señaló que Colombia y Costa Rica son aliados en el propósito de enfrentar el narcotráfico y el narcoterrorismo.

presidenta costa rica.png
Presidenta de Costa Rica a su llegada al Comando Aéreo de Combate N.° 3, en Barranquilla.
Cancillería
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2026

Barranquilla vuelve a ser escenario de una agenda internacional de seguridad, con el encuentro entre el presidente Abelardo De La Espriella, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado en la sede presidencial en Barranquilla, ubicada en el Batallón Paraíso.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La presidenta de Costa Rica llegó acompañada de una delegación encabezada por su ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde; el Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas; el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez Bertozzi y el Ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda.

Últimas noticias

Arroyo de basuras.jpg
Caribe

Arroyo de basuras en Barranquilla: más de 4.400 toneladas han sido recogidas en este caudal

Captura en Cartagena por secuestro extorsivo a extranjeros en lancha.
Caribe

Cae cuarto implicado en secuestro extorsivo de turistas en paseo en lancha a Cartagena

Previo al encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, Fernández dio unas cortas declaraciones en las que destacó la inmediatez con que se coordinó el encuentro bilateral, con el que se busca establecer alianzas para erradicar el narcoterrorismo en Colombia y Costa Rica.

El Gobierno colombiano y el Gobierno costarricense somos aliados en un objetivo común que es erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos. Tanto el pueblo costarricense como el pueblo colombiano somos pueblos hermanos y por eso ante un desafío de este tamaño la unión es el camino para la prosperidad compartida”, expresó Fernández.  

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio la bienvenida a la mandataria y expresó la disposición de la ciudad para trabajar conjuntamente con Costa Rica.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“Siéntase usted en su casa, una casa hermana que la quiere, que la honra con su presencia, pero, por sobre todas las cosas, que está dispuesta a trabajar en equipo con usted y todo su equipo”.

Lea también:

Arroyo de basuras.jpg
Caribe

Arroyo de basuras en Barranquilla: más de 4.400 toneladas han sido recogidas en este caudal

Publicidad

El alcalde agregó que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha abierto los brazos para trabajar frente a los desafíos de seguridad y narcotráfico, y destacó la disposición de los colombianos, los atlanticenses y los barranquilleros para hacer equipo con Costa Rica.

Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, resaltó la presencia de la presidenta de Costa Rica en el territorio y resaltó su trabajo en favor del bienestar de los pueblos y la preservación de la biodiversidad.

“No solamente valoramos el hecho de que usted es la primera presidenta que llega a nuestro territorio, también queremos decirle que compartimos con usted toda su lucha por el bienestar de los pueblos, pero, en especial, todo lo que Costa Rica representa en la biodiversidad y en la preservación de la biodiversidad de nuestro país”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad