Colombia y Costa Rica se alían para combatir el narcoterrorismo en sus territorios

Barranquilla vuelve a ser escenario de una agenda internacional de seguridad, con el encuentro entre el presidente Abelardo De La Espriella, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado en la sede presidencial en Barranquilla, ubicada en el Batallón Paraíso.

La presidenta de Costa Rica llegó acompañada de una delegación encabezada por su ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde; el Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas; el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez Bertozzi y el Ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda.

Previo al encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, Fernández dio unas cortas declaraciones en las que destacó la inmediatez con que se coordinó el encuentro bilateral, con el que se busca establecer alianzas para erradicar el narcoterrorismo en Colombia y Costa Rica.

“El Gobierno colombiano y el Gobierno costarricense somos aliados en un objetivo común que es erradicar el narcoterrorismo de nuestros pueblos. Tanto el pueblo costarricense como el pueblo colombiano somos pueblos hermanos y por eso ante un desafío de este tamaño la unión es el camino para la prosperidad compartida”, expresó Fernández.



El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio la bienvenida a la mandataria y expresó la disposición de la ciudad para trabajar conjuntamente con Costa Rica.

“Siéntase usted en su casa, una casa hermana que la quiere, que la honra con su presencia, pero, por sobre todas las cosas, que está dispuesta a trabajar en equipo con usted y todo su equipo”.

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El alcalde agregó que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha abierto los brazos para trabajar frente a los desafíos de seguridad y narcotráfico, y destacó la disposición de los colombianos, los atlanticenses y los barranquilleros para hacer equipo con Costa Rica.

Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, resaltó la presencia de la presidenta de Costa Rica en el territorio y resaltó su trabajo en favor del bienestar de los pueblos y la preservación de la biodiversidad.

“No solamente valoramos el hecho de que usted es la primera presidenta que llega a nuestro territorio, también queremos decirle que compartimos con usted toda su lucha por el bienestar de los pueblos, pero, en especial, todo lo que Costa Rica representa en la biodiversidad y en la preservación de la biodiversidad de nuestro país”.